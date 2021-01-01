Inverse DAO (INV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Inverse DAO (INV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Inverse DAO (INV) Information Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Officiel hjemmeside: https://inverse.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 Køb INV nu!

Inverse DAO (INV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inverse DAO (INV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.40M $ 29.40M $ 29.40M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 707.24K $ 707.24K $ 707.24K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2,001.66 $ 2,001.66 $ 2,001.66 Alle tiders Lav: $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 Nuværende pris: $ 41.57 $ 41.57 $ 41.57 Få mere at vide om Inverse DAO (INV) pris

Inverse DAO (INV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Inverse DAO (INV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INV's tokenomics, kan du udforske INV tokens live-pris!

Inverse DAO (INV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for INV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk INV prishistorikken nu!

INV Prisprediktion Vil du vide, hvor INV måske er på vej hen? Vores INV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INV Tokens prisprediktion nu!

