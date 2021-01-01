Inverse DAO (INV) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Inverse DAO (INV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Inverse DAO (INV) Information

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Officiel hjemmeside:
https://inverse.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68

Inverse DAO (INV) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inverse DAO (INV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 29.40M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 707.24K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 2,001.66
Alle tiders Lav:
$ 20.738103277153993
Nuværende pris:
$ 41.57
Inverse DAO (INV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Inverse DAO (INV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal INV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange INV tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår INV's tokenomics, kan du udforske INV tokens live-pris!

Sådan køber du INV

Er du interesseret i at tilføje Inverse DAO (INV) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe INV, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Inverse DAO (INV) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for INV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

INV Prisprediktion

Vil du vide, hvor INV måske er på vej hen? Vores INV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.