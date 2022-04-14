InterMilanFanToken (INTER) Tokenomics Få vigtig indsigt i InterMilanFanToken (INTER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

InterMilanFanToken (INTER) Information $INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token. Officiel hjemmeside: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xc727c9C0f2647CB90B0FCA64d8ddB14878716BeD

InterMilanFanToken (INTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for InterMilanFanToken (INTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.57 $ 4.57 $ 4.57 Alle tiders Lav: $ 0.47268093461295757 $ 0.47268093461295757 $ 0.47268093461295757 Nuværende pris: $ 0.5891 $ 0.5891 $ 0.5891 Få mere at vide om InterMilanFanToken (INTER) pris

InterMilanFanToken (INTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for InterMilanFanToken (INTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INTER's tokenomics, kan du udforske INTER tokens live-pris!

Sådan køber du INTER Er du interesseret i at tilføje InterMilanFanToken (INTER) til din portefølje?

InterMilanFanToken (INTER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for INTER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk INTER prishistorikken nu!

INTER Prisprediktion Vil du vide, hvor INTER måske er på vej hen? Vores INTER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INTER Tokens prisprediktion nu!

