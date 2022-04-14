HP (HP) Tokenomics Få vigtig indsigt i HP (HP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HP (HP) Information Officiel hjemmeside: https://hippoprotocol.ai/ Hvidbog: https://whitepaper.hippoprotocol.ai/ Block Explorer: https://river.hippoprotocol.ai/ Køb HP nu!

HP (HP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HP (HP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.83M $ 54.83M $ 54.83M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.03734011610833387 $ 0.03734011610833387 $ 0.03734011610833387 Nuværende pris: $ 0.0472 $ 0.0472 $ 0.0472 Få mere at vide om HP (HP) pris

HP (HP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HP (HP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HP's tokenomics, kan du udforske HP tokens live-pris!

Sådan køber du HP Er du interesseret i at tilføje HP (HP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HP på MEXC nu!

HP (HP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HP prishistorikken nu!

HP Prisprediktion Vil du vide, hvor HP måske er på vej hen? Vores HP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HP Tokens prisprediktion nu!

