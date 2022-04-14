Hivemapper (HONEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hivemapper (HONEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hivemapper (HONEY) Information Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Officiel hjemmeside: https://hivemapper.com/ Hvidbog: https://docs.hivemapper.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy Køb HONEY nu!

Hivemapper (HONEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hivemapper (HONEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.91M $ 89.91M $ 89.91M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 4.59B $ 4.59B $ 4.59B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 196.00M $ 196.00M $ 196.00M Alle tiders Høj: $ 0.14067 $ 0.14067 $ 0.14067 Alle tiders Lav: $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 Nuværende pris: $ 0.0196 $ 0.0196 $ 0.0196 Få mere at vide om Hivemapper (HONEY) pris

Hivemapper (HONEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hivemapper (HONEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HONEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HONEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HONEY's tokenomics, kan du udforske HONEY tokens live-pris!

