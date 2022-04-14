Hive Intelligence (HINT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hive Intelligence (HINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hive Intelligence (HINT) Information Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. Officiel hjemmeside: http://hiveintelligence.xyz Hvidbog: http://docs.hiveintelligence.xyz Block Explorer: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 Køb HINT nu!

Hive Intelligence (HINT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hive Intelligence (HINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.25M Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 460.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 0.04414 Alle tiders Lav: $ 0.00207862882740898 Nuværende pris: $ 0.00707

Hive Intelligence (HINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hive Intelligence (HINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HINT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HINT's tokenomics, kan du udforske HINT tokens live-pris!

