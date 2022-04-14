Hifi Finance (HIFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hifi Finance (HIFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hifi Finance (HIFI) Information Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Officiel hjemmeside: https://hifi.finance/ Hvidbog: https://docs.hifi.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e Køb HIFI nu!

Hifi Finance (HIFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hifi Finance (HIFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.93M $ 12.93M $ 12.93M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 141.82M $ 141.82M $ 141.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.6371 $ 2.6371 $ 2.6371 Alle tiders Lav: $ 0.06443662775542111 $ 0.06443662775542111 $ 0.06443662775542111 Nuværende pris: $ 0.0912 $ 0.0912 $ 0.0912 Få mere at vide om Hifi Finance (HIFI) pris

Hifi Finance (HIFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hifi Finance (HIFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HIFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HIFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HIFI's tokenomics, kan du udforske HIFI tokens live-pris!

Hifi Finance (HIFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HIFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HIFI prishistorikken nu!

HIFI Prisprediktion Vil du vide, hvor HIFI måske er på vej hen? Vores HIFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HIFI Tokens prisprediktion nu!

