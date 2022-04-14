Gains Network (GNS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gains Network (GNS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gains Network (GNS) Information Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary. Officiel hjemmeside: https://gains.trade Hvidbog: https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896 Køb GNS nu!

Gains Network (GNS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gains Network (GNS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.22M $ 57.22M $ 57.22M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 28.55M $ 28.55M $ 28.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 15 $ 15 $ 15 Alle tiders Lav: $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 Nuværende pris: $ 2.004 $ 2.004 $ 2.004 Få mere at vide om Gains Network (GNS) pris

Gains Network (GNS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gains Network (GNS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GNS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GNS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GNS's tokenomics, kan du udforske GNS tokens live-pris!

Sådan køber du GNS Er du interesseret i at tilføje Gains Network (GNS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GNS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GNS på MEXC nu!

Gains Network (GNS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GNS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GNS prishistorikken nu!

GNS Prisprediktion Vil du vide, hvor GNS måske er på vej hen? Vores GNS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GNS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!