Goldfinch (GFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Goldfinch (GFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Goldfinch (GFI) Information Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. Officiel hjemmeside: https://goldfinch.finance/ Hvidbog: https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b Køb GFI nu!

Goldfinch (GFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Goldfinch (GFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.81M $ 51.81M $ 51.81M Samlet udbud $ 114.29M $ 114.29M $ 114.29M Cirkulerende forsyning $ 82.29M $ 82.29M $ 82.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.95M $ 71.95M $ 71.95M Alle tiders Høj: $ 5.3146 $ 5.3146 $ 5.3146 Alle tiders Lav: $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 Nuværende pris: $ 0.6296 $ 0.6296 $ 0.6296 Få mere at vide om Goldfinch (GFI) pris

Goldfinch (GFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Goldfinch (GFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GFI's tokenomics, kan du udforske GFI tokens live-pris!

Sådan køber du GFI Er du interesseret i at tilføje Goldfinch (GFI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GFI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GFI på MEXC nu!

Goldfinch (GFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GFI prishistorikken nu!

GFI Prisprediktion Vil du vide, hvor GFI måske er på vej hen? Vores GFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GFI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!