GoldBrick (GBCK) Information State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience. Officiel hjemmeside: https://www.state1.io Hvidbog: https://state1.docsend.com/view/3zhbpjckg3ikjhit Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdf5c227aB75D309D46fB9Df0F7Fa043e4534d2aB Køb GBCK nu!

GoldBrick (GBCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GoldBrick (GBCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.01225 $ 0.01225 $ 0.01225 Få mere at vide om GoldBrick (GBCK) pris

GoldBrick (GBCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GoldBrick (GBCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GBCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GBCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GBCK's tokenomics, kan du udforske GBCK tokens live-pris!

GoldBrick (GBCK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GBCK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GBCK prishistorikken nu!

GBCK Prisprediktion Vil du vide, hvor GBCK måske er på vej hen? Vores GBCK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GBCK Tokens prisprediktion nu!

