Gala (GALA) Information Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy. Officiel hjemmeside: https://gala.com/ Hvidbog: https://support.gala.games/gala-games/what-is-the-gala-games-vision Block Explorer: https://solscan.io/token/eEUiUs4JWYZrp72djAGF1A8PhpR6rHphGeGN7GbVLp6 Køb GALA nu!

Gala (GALA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gala (GALA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 763.31M $ 763.31M $ 763.31M Samlet udbud $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Cirkulerende forsyning $ 45.63B $ 45.63B $ 45.63B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 836.50M $ 836.50M $ 836.50M Alle tiders Høj: $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 Alle tiders Lav: $ 0.00015101 $ 0.00015101 $ 0.00015101 Nuværende pris: $ 0.01673 $ 0.01673 $ 0.01673 Få mere at vide om Gala (GALA) pris

Gala (GALA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gala (GALA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GALA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GALA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GALA's tokenomics, kan du udforske GALA tokens live-pris!

Gala (GALA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GALA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GALA prishistorikken nu!

GALA Prisprediktion Vil du vide, hvor GALA måske er på vej hen? Vores GALA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GALA Tokens prisprediktion nu!

