FUTURECOIN (FUTURE) Information A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects. Officiel hjemmeside: https://e-futurecoin.com Hvidbog: https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b Køb FUTURE nu!

FUTURECOIN (FUTURE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FUTURECOIN (FUTURE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 119.68M $ 119.68M $ 119.68M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.40M $ 16.40M $ 16.40M Alle tiders Høj: $ 3.0001 $ 3.0001 $ 3.0001 Alle tiders Lav: $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 Nuværende pris: $ 0.137 $ 0.137 $ 0.137 Få mere at vide om FUTURECOIN (FUTURE) pris

FUTURECOIN (FUTURE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FUTURECOIN (FUTURE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUTURE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUTURE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUTURE's tokenomics, kan du udforske FUTURE tokens live-pris!

FUTURECOIN (FUTURE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FUTURE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FUTURE prishistorikken nu!

FUTURE Prisprediktion Vil du vide, hvor FUTURE måske er på vej hen? Vores FUTURE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FUTURE Tokens prisprediktion nu!

