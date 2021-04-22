AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomics Få vigtig indsigt i AmpleforthGovernance (FORTH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AmpleforthGovernance (FORTH) Information Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Officiel hjemmeside: https://www.ampleforth.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 Køb FORTH nu!

AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AmpleforthGovernance (FORTH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.23M $ 40.23M $ 40.23M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 60 $ 60 $ 60 Alle tiders Lav: $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 Nuværende pris: $ 2.805 $ 2.805 $ 2.805 Få mere at vide om AmpleforthGovernance (FORTH) pris

AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AmpleforthGovernance (FORTH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FORTH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FORTH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FORTH's tokenomics, kan du udforske FORTH tokens live-pris!

AmpleforthGovernance (FORTH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FORTH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FORTH prishistorikken nu!

FORTH Prisprediktion Vil du vide, hvor FORTH måske er på vej hen? Vores FORTH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FORTH Tokens prisprediktion nu!

