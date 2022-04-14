FimarkCoin (FMC) Tokenomics Få vigtig indsigt i FimarkCoin (FMC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FimarkCoin (FMC) Information FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets. Officiel hjemmeside: https://fimarkcoin.com/ Hvidbog: https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2 Køb FMC nu!

FimarkCoin (FMC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FimarkCoin (FMC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 128.32B $ 128.32B $ 128.32B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.85M $ 46.85M $ 46.85M Alle tiders Høj: $ 0.0027308 $ 0.0027308 $ 0.0027308 Alle tiders Lav: $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 Nuværende pris: $ 0.0003651 $ 0.0003651 $ 0.0003651 Få mere at vide om FimarkCoin (FMC) pris

FimarkCoin (FMC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FimarkCoin (FMC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FMC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FMC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FMC's tokenomics, kan du udforske FMC tokens live-pris!

Sådan køber du FMC Er du interesseret i at tilføje FimarkCoin (FMC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FMC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FMC på MEXC nu!

FimarkCoin (FMC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FMC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FMC prishistorikken nu!

FMC Prisprediktion Vil du vide, hvor FMC måske er på vej hen? Vores FMC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FMC Tokens prisprediktion nu!

