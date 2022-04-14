Step App (FITFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Step App (FITFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Step App (FITFI) Information Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. Officiel hjemmeside: https://step.app/ Block Explorer: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6 Køb FITFI nu!

Step App (FITFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Step App (FITFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.7339 $ 0.7339 $ 0.7339 Alle tiders Lav: $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 Nuværende pris: $ 0.001505 $ 0.001505 $ 0.001505 Få mere at vide om Step App (FITFI) pris

Step App (FITFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Step App (FITFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FITFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FITFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FITFI's tokenomics, kan du udforske FITFI tokens live-pris!

Sådan køber du FITFI Er du interesseret i at tilføje Step App (FITFI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FITFI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FITFI på MEXC nu!

Step App (FITFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FITFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FITFI prishistorikken nu!

FITFI Prisprediktion Vil du vide, hvor FITFI måske er på vej hen? Vores FITFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FITFI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!