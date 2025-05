FITFI

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

NavnFITFI

RangNo.1256

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.06%

Cirkulationsforsyning3,842,500,000

Max Udbud0

Samlet Udbud4,600,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.7346252898164236,2022-05-06

Laveste pris0.001298148359450116,2025-04-07

Offentlig blockchainAVAX_CCHAIN

Sektor

Social Media

Ansvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.