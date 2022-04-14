Bonfida (FIDA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bonfida (FIDA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bonfida (FIDA) Information As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service. Officiel hjemmeside: https://bonfida.org Hvidbog: https://www.bonfida.org/white-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/EchesyfXePKdLtoiZSL8pBe8Myagyy8ZRqsACNCFGnvp Køb FIDA nu!

Bonfida (FIDA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bonfida (FIDA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 98.26M $ 98.26M $ 98.26M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 990.91M $ 990.91M $ 990.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.8995 $ 1.8995 $ 1.8995 Alle tiders Lav: $ 0.052710001772348636 $ 0.052710001772348636 $ 0.052710001772348636 Nuværende pris: $ 0.09916 $ 0.09916 $ 0.09916 Få mere at vide om Bonfida (FIDA) pris

Bonfida (FIDA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bonfida (FIDA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FIDA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FIDA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FIDA's tokenomics, kan du udforske FIDA tokens live-pris!

Bonfida (FIDA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FIDA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FIDA prishistorikken nu!

FIDA Prisprediktion Vil du vide, hvor FIDA måske er på vej hen? Vores FIDA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FIDA Tokens prisprediktion nu!

