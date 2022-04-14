EVDC Network (EVDC) Tokenomics Få vigtig indsigt i EVDC Network (EVDC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EVDC Network (EVDC) Information The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens. Officiel hjemmeside: https://evdc.network/ Hvidbog: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0599/2402/1432/files/EVDC_ROADMAP_22-23.pdf?v=1672096492 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x93749e69560efe1ad6661903e47df538492c50a4 Køb EVDC nu!

EVDC Network (EVDC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EVDC Network (EVDC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.000093 $ 0.000093 $ 0.000093 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00002865 $ 0.00002865 $ 0.00002865 Få mere at vide om EVDC Network (EVDC) pris

EVDC Network (EVDC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EVDC Network (EVDC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVDC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVDC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVDC's tokenomics, kan du udforske EVDC tokens live-pris!

