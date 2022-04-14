EstateX (ESX) Tokenomics Få vigtig indsigt i EstateX (ESX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EstateX (ESX) Information EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally. Officiel hjemmeside: https://www.estatex.eu Hvidbog: https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF Køb ESX nu!

EstateX (ESX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EstateX (ESX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.91M $ 20.91M $ 20.91M Samlet udbud $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Cirkulerende forsyning $ 948.88M $ 948.88M $ 948.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 154.25M $ 154.25M $ 154.25M Alle tiders Høj: $ 0.033992 $ 0.033992 $ 0.033992 Alle tiders Lav: $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 Nuværende pris: $ 0.022036 $ 0.022036 $ 0.022036 Få mere at vide om EstateX (ESX) pris

EstateX (ESX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EstateX (ESX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ESX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ESX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ESX's tokenomics, kan du udforske ESX tokens live-pris!

Sådan køber du ESX Er du interesseret i at tilføje EstateX (ESX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ESX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ESX på MEXC nu!

EstateX (ESX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ESX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ESX prishistorikken nu!

ESX Prisprediktion Vil du vide, hvor ESX måske er på vej hen? Vores ESX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ESX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!