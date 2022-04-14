ELYSIA (EL) Tokenomics Få vigtig indsigt i ELYSIA (EL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ELYSIA (EL) Information Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities. Officiel hjemmeside: https://elysia.land/ Hvidbog: https://docs.elysia.land/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2781246fe707bb15cee3e5ea354e2154a2877b16 Køb EL nu!

ELYSIA (EL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ELYSIA (EL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.94M $ 24.94M $ 24.94M Samlet udbud $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Cirkulerende forsyning $ 4.89B $ 4.89B $ 4.89B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.71M $ 35.71M $ 35.71M Alle tiders Høj: $ 0.02499 $ 0.02499 $ 0.02499 Alle tiders Lav: $ 0.00068517 $ 0.00068517 $ 0.00068517 Nuværende pris: $ 0.005102 $ 0.005102 $ 0.005102 Få mere at vide om ELYSIA (EL) pris

ELYSIA (EL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ELYSIA (EL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EL's tokenomics, kan du udforske EL tokens live-pris!

Sådan køber du EL Er du interesseret i at tilføje ELYSIA (EL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EL på MEXC nu!

ELYSIA (EL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EL prishistorikken nu!

EL Prisprediktion Vil du vide, hvor EL måske er på vej hen? Vores EL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!