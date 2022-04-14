dYdX (DYDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i dYdX (DYDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dYdX (DYDX) Information DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users. Officiel hjemmeside: https://dydx.trade/?utm_source=cmc&utm_medium=media&utm_campaign=cmc-feed Hvidbog: https://docs.dydx.community/dydx-token-migration/start-here/introduction Block Explorer: https://www.mintscan.io/dydx/ Køb DYDX nu!

dYdX (DYDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dYdX (DYDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 510.42M $ 510.42M $ 510.42M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 773.36M $ 773.36M $ 773.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 660.00M $ 660.00M $ 660.00M Alle tiders Høj: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Alle tiders Lav: $ 0.41678738699944223 $ 0.41678738699944223 $ 0.41678738699944223 Nuværende pris: $ 0.66 $ 0.66 $ 0.66 Få mere at vide om dYdX (DYDX) pris

dYdX (DYDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dYdX (DYDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DYDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DYDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DYDX's tokenomics, kan du udforske DYDX tokens live-pris!

Sådan køber du DYDX Er du interesseret i at tilføje dYdX (DYDX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DYDX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DYDX på MEXC nu!

dYdX (DYDX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DYDX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DYDX prishistorikken nu!

DYDX Prisprediktion Vil du vide, hvor DYDX måske er på vej hen? Vores DYDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DYDX Tokens prisprediktion nu!

