dovu (DOVU) Tokenomics Få vigtig indsigt i dovu (DOVU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dovu (DOVU) Information Introducing dovuOS, the transformative platform reshaping sustainable project management. Our innovative system is designed to streamline complex sustainability tasks, reducing operational costs and simplifying processes. Seamlessly powered by DOVU tokens for any client, dovuOS offers transparent, predictable costs in USD, making sustainable project management more accessible and efficient for businesses. Officiel hjemmeside: https://dovu.earth Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.3716059 Køb DOVU nu!

dovu (DOVU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dovu (DOVU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.14M $ 26.14M $ 26.14M Alle tiders Høj: $ 0.005259 $ 0.005259 $ 0.005259 Alle tiders Lav: $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 Nuværende pris: $ 0.0026138 $ 0.0026138 $ 0.0026138 Få mere at vide om dovu (DOVU) pris

dovu (DOVU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dovu (DOVU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOVU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOVU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOVU's tokenomics, kan du udforske DOVU tokens live-pris!

Sådan køber du DOVU Er du interesseret i at tilføje dovu (DOVU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DOVU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DOVU på MEXC nu!

dovu (DOVU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DOVU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DOVU prishistorikken nu!

DOVU Prisprediktion Vil du vide, hvor DOVU måske er på vej hen? Vores DOVU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOVU Tokens prisprediktion nu!

