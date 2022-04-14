Memento (DEXTF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Memento (DEXTF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Memento (DEXTF) Information DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.). Officiel hjemmeside: https://mementoblockchain.com/ Hvidbog: https://docs.domani.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5F64Ab1544D28732F0A24F4713c2C8ec0dA089f0 Køb DEXTF nu!

Memento (DEXTF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Memento (DEXTF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.48M $ 14.48M $ 14.48M Alle tiders Høj: $ 0.52549 $ 0.52549 $ 0.52549 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.14476 $ 0.14476 $ 0.14476 Få mere at vide om Memento (DEXTF) pris

Memento (DEXTF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Memento (DEXTF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEXTF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEXTF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEXTF's tokenomics, kan du udforske DEXTF tokens live-pris!

Memento (DEXTF) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DEXTF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DEXTF prishistorikken nu!

DEXTF Prisprediktion Vil du vide, hvor DEXTF måske er på vej hen? Vores DEXTF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEXTF Tokens prisprediktion nu!

