DexCheck (DCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i DexCheck (DCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DexCheck (DCK) Information DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making. Officiel hjemmeside: https://dexcheck.ai/ Hvidbog: https://docs.dexcheck.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3 Køb DCK nu!

DexCheck (DCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DexCheck (DCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 678.22M $ 678.22M $ 678.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.04M $ 6.04M $ 6.04M Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.005063739506692253 $ 0.005063739506692253 $ 0.005063739506692253 Nuværende pris: $ 0.006037 $ 0.006037 $ 0.006037 Få mere at vide om DexCheck (DCK) pris

DexCheck (DCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DexCheck (DCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DCK's tokenomics, kan du udforske DCK tokens live-pris!

Sådan køber du DCK Er du interesseret i at tilføje DexCheck (DCK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DCK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DCK på MEXC nu!

DexCheck (DCK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DCK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DCK prishistorikken nu!

DCK Prisprediktion Vil du vide, hvor DCK måske er på vej hen? Vores DCK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DCK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!