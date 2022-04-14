Dogechain (DC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dogechain (DC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dogechain (DC) Information Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon! Officiel hjemmeside: https://dogechain.dog/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180 Køb DC nu!

Dogechain (DC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dogechain (DC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Samlet udbud $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Cirkulerende forsyning $ 54.84B $ 54.84B $ 54.84B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.16M $ 7.16M $ 7.16M Alle tiders Høj: $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 Alle tiders Lav: $ 0.000034772644537879 $ 0.000034772644537879 $ 0.000034772644537879 Nuværende pris: $ 0.00003578 $ 0.00003578 $ 0.00003578 Få mere at vide om Dogechain (DC) pris

Dogechain (DC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dogechain (DC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DC's tokenomics, kan du udforske DC tokens live-pris!

Sådan køber du DC Er du interesseret i at tilføje Dogechain (DC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DC på MEXC nu!

Dogechain (DC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DC prishistorikken nu!

DC Prisprediktion Vil du vide, hvor DC måske er på vej hen? Vores DC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!