Daddy Tate (DADDY) Information DADDY is a meme coin on the Solana chain Officiel hjemmeside: https://www.daddysuniversity.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4Cnk9EPnW5ixfLZatCPJjDB1PUtcRpVVgTQukm9epump Køb DADDY nu!

Daddy Tate (DADDY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Daddy Tate (DADDY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.92M $ 21.92M $ 21.92M Samlet udbud $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Cirkulerende forsyning $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.54M $ 36.54M $ 36.54M Alle tiders Høj: $ 0.2879 $ 0.2879 $ 0.2879 Alle tiders Lav: $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 Nuværende pris: $ 0.03655 $ 0.03655 $ 0.03655 Få mere at vide om Daddy Tate (DADDY) pris

Daddy Tate (DADDY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Daddy Tate (DADDY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DADDY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DADDY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DADDY's tokenomics, kan du udforske DADDY tokens live-pris!

