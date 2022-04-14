Covalent X Token (CXT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Covalent X Token (CXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Covalent X Token (CXT) Information

Officiel hjemmeside:
https://www.covalenthq.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7abc8a5768e6be61a6c693a6e4eacb5b60602c4d

Covalent X Token (CXT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Covalent X Token (CXT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 27.02M
$ 27.02M$ 27.02M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 978.89M
$ 978.89M$ 978.89M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 27.60M
$ 27.60M$ 27.60M
Alle tiders Høj:
$ 0.186
$ 0.186$ 0.186
Alle tiders Lav:
$ 0.022540025208507328
$ 0.022540025208507328$ 0.022540025208507328
Nuværende pris:
$ 0.0276
$ 0.0276$ 0.0276

Covalent X Token (CXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Covalent X Token (CXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CXT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CXT's tokenomics, kan du udforske CXT tokens live-pris!

Sådan køber du CXT

Er du interesseret i at tilføje Covalent X Token (CXT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CXT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Covalent X Token (CXT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CXT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CXT Prisprediktion

Vil du vide, hvor CXT måske er på vej hen? Vores CXT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.