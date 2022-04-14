Covalent X Token (CXT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Covalent X Token (CXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Covalent X Token (CXT) Information Officiel hjemmeside: https://www.covalenthq.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7abc8a5768e6be61a6c693a6e4eacb5b60602c4d

Covalent X Token (CXT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Covalent X Token (CXT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.02M $ 27.02M $ 27.02M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 978.89M $ 978.89M $ 978.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.60M $ 27.60M $ 27.60M Alle tiders Høj: $ 0.186 $ 0.186 $ 0.186 Alle tiders Lav: $ 0.022540025208507328 $ 0.022540025208507328 $ 0.022540025208507328 Nuværende pris: $ 0.0276 $ 0.0276 $ 0.0276 Få mere at vide om Covalent X Token (CXT) pris

Covalent X Token (CXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Covalent X Token (CXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CXT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CXT's tokenomics, kan du udforske CXT tokens live-pris!

Sådan køber du CXT Er du interesseret i at tilføje Covalent X Token (CXT) til din portefølje?

Covalent X Token (CXT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CXT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CXT prishistorikken nu!

CXT Prisprediktion Vil du vide, hvor CXT måske er på vej hen? Vores CXT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CXT Tokens prisprediktion nu!

