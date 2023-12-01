Coinweb (CWEB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coinweb (CWEB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coinweb (CWEB) Information Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps. Officiel hjemmeside: https://www.coinweb.io Hvidbog: https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.coinweb.io/ Køb CWEB nu!

Coinweb (CWEB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coinweb (CWEB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.92M $ 7.92M $ 7.92M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.39B $ 2.39B $ 2.39B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.25647 $ 0.25647 $ 0.25647 Alle tiders Lav: $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 Nuværende pris: $ 0.003308 $ 0.003308 $ 0.003308 Få mere at vide om Coinweb (CWEB) pris

Coinweb (CWEB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coinweb (CWEB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CWEB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CWEB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CWEB's tokenomics, kan du udforske CWEB tokens live-pris!

