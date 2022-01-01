CultDAO (CULTDAO) Tokenomics

CultDAO (CULTDAO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i CultDAO (CULTDAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

CultDAO (CULTDAO) Information

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

Officiel hjemmeside:
https://cultdao.io
Hvidbog:
https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13

CultDAO (CULTDAO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CultDAO (CULTDAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 20.55M
Samlet udbud
$ 6.67T
Cirkulerende forsyning
$ 4.32T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 31.72M
Alle tiders Høj:
$ 0.000075
Alle tiders Lav:
$ 0.000000148125207036
Nuværende pris:
$ 0.000004758
CultDAO (CULTDAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for CultDAO (CULTDAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CULTDAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CULTDAO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CULTDAO's tokenomics, kan du udforske CULTDAO tokens live-pris!

CultDAO (CULTDAO) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CULTDAO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CULTDAO Prisprediktion

Vil du vide, hvor CULTDAO måske er på vej hen? Vores CULTDAO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.