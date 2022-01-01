CultDAO (CULTDAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i CultDAO (CULTDAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CultDAO (CULTDAO) Information CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. Officiel hjemmeside: https://cultdao.io Hvidbog: https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 Køb CULTDAO nu!

CultDAO (CULTDAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CultDAO (CULTDAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.55M $ 20.55M $ 20.55M Samlet udbud $ 6.67T $ 6.67T $ 6.67T Cirkulerende forsyning $ 4.32T $ 4.32T $ 4.32T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.72M $ 31.72M $ 31.72M Alle tiders Høj: $ 0.000075 $ 0.000075 $ 0.000075 Alle tiders Lav: $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 Nuværende pris: $ 0.000004758 $ 0.000004758 $ 0.000004758 Få mere at vide om CultDAO (CULTDAO) pris

CultDAO (CULTDAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CultDAO (CULTDAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CULTDAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CULTDAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CULTDAO's tokenomics, kan du udforske CULTDAO tokens live-pris!

Sådan køber du CULTDAO Er du interesseret i at tilføje CultDAO (CULTDAO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CULTDAO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CULTDAO på MEXC nu!

CultDAO (CULTDAO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CULTDAO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CULTDAO prishistorikken nu!

CULTDAO Prisprediktion Vil du vide, hvor CULTDAO måske er på vej hen? Vores CULTDAO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CULTDAO Tokens prisprediktion nu!

