Ctomorrow Platform (CTP) Information CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin. Officiel hjemmeside: https://ctomorrow.io Hvidbog: https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868 Køb CTP nu!

Ctomorrow Platform (CTP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ctomorrow Platform (CTP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Samlet udbud $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Cirkulerende forsyning $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.54M $ 19.54M $ 19.54M Alle tiders Høj: $ 0.0117 $ 0.0117 $ 0.0117 Alle tiders Lav: $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 Nuværende pris: $ 0.002171 $ 0.002171 $ 0.002171 Få mere at vide om Ctomorrow Platform (CTP) pris

Ctomorrow Platform (CTP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ctomorrow Platform (CTP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTP's tokenomics, kan du udforske CTP tokens live-pris!

