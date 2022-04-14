Chirpley (CHRP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chirpley (CHRP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chirpley (CHRP) Information Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer. Officiel hjemmeside: https://chirpley.ai Hvidbog: https://chirpley.gitbook.io Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB Køb CHRP nu!

Chirpley (CHRP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chirpley (CHRP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 489.03K $ 489.03K $ 489.03K Samlet udbud $ 989.98M $ 989.98M $ 989.98M Cirkulerende forsyning $ 413.03M $ 413.03M $ 413.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Alle tiders Høj: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Alle tiders Lav: $ 0.001198131797848259 $ 0.001198131797848259 $ 0.001198131797848259 Nuværende pris: $ 0.001184 $ 0.001184 $ 0.001184 Få mere at vide om Chirpley (CHRP) pris

Chirpley (CHRP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chirpley (CHRP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHRP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHRP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHRP's tokenomics, kan du udforske CHRP tokens live-pris!

Sådan køber du CHRP Er du interesseret i at tilføje Chirpley (CHRP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CHRP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CHRP på MEXC nu!

Chirpley (CHRP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CHRP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CHRP prishistorikken nu!

CHRP Prisprediktion Vil du vide, hvor CHRP måske er på vej hen? Vores CHRP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHRP Tokens prisprediktion nu!

