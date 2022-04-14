Solchat (CHAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solchat (CHAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solchat (CHAT) Information Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security. Officiel hjemmeside: https://www.solchat.io/ Hvidbog: http://docs.solchat.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/947tEoG318GUmyjVYhraNRvWpMX7fpBTDQFBoJvSkSG3 Køb CHAT nu!

Solchat (CHAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solchat (CHAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Alle tiders Lav: $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 Nuværende pris: $ 0.3649 $ 0.3649 $ 0.3649 Få mere at vide om Solchat (CHAT) pris

Solchat (CHAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solchat (CHAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHAT's tokenomics, kan du udforske CHAT tokens live-pris!

