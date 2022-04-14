CESS Network (CESS) Tokenomics Få vigtig indsigt i CESS Network (CESS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CESS Network (CESS) Information CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy. Officiel hjemmeside: https://www.cess.network/ Hvidbog: https://github.com/CESSProject/Whitepaper/blob/main/cess-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0c78d4605c2972e5f989de9019de1fb00c5d3462 Køb CESS nu!

CESS Network (CESS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CESS Network (CESS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.005159 $ 0.005159 $ 0.005159 Få mere at vide om CESS Network (CESS) pris

CESS Network (CESS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CESS Network (CESS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CESS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CESS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CESS's tokenomics, kan du udforske CESS tokens live-pris!

CESS Network (CESS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CESS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CESS prishistorikken nu!

CESS Prisprediktion Vil du vide, hvor CESS måske er på vej hen? Vores CESS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CESS Tokens prisprediktion nu!

