CARV (CARV) Information CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. Officiel hjemmeside: https://carv.io Hvidbog: https://docs.carv.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A Køb CARV nu!

CARV (CARV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CARV (CARV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 85.39M $ 85.39M $ 85.39M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 294.64M $ 294.64M $ 294.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.5265 $ 1.5265 $ 1.5265 Alle tiders Lav: $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 Nuværende pris: $ 0.2898 $ 0.2898 $ 0.2898 Få mere at vide om CARV (CARV) pris

CARV (CARV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CARV (CARV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CARV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CARV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CARV's tokenomics, kan du udforske CARV tokens live-pris!

Sådan køber du CARV Er du interesseret i at tilføje CARV (CARV) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CARV, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CARV på MEXC nu!

CARV (CARV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CARV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CARV prishistorikken nu!

CARV Prisprediktion Vil du vide, hvor CARV måske er på vej hen? Vores CARV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CARV Tokens prisprediktion nu!

