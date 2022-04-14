PancakeSwap (CAKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i PancakeSwap (CAKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PancakeSwap (CAKE) Information PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity. Officiel hjemmeside: https://pancakeswap.finance/ Hvidbog: https://docs.pancakeswap.finance/developers Block Explorer: https://solscan.io/token/4qQeZ5LwSz6HuupUu8jCtgXyW1mYQcNbFAW1sWZp89HL Køb CAKE nu!

PancakeSwap (CAKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PancakeSwap (CAKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 922.66M $ 922.66M $ 922.66M Samlet udbud $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Cirkulerende forsyning $ 344.40M $ 344.40M $ 344.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Alle tiders Høj: $ 44.137 $ 44.137 $ 44.137 Alle tiders Lav: $ 0.00023177 $ 0.00023177 $ 0.00023177 Nuværende pris: $ 2.679 $ 2.679 $ 2.679 Få mere at vide om PancakeSwap (CAKE) pris

PancakeSwap (CAKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PancakeSwap (CAKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAKE's tokenomics, kan du udforske CAKE tokens live-pris!

Sådan køber du CAKE Er du interesseret i at tilføje PancakeSwap (CAKE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CAKE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CAKE på MEXC nu!

PancakeSwap (CAKE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CAKE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CAKE prishistorikken nu!

CAKE Prisprediktion Vil du vide, hvor CAKE måske er på vej hen? Vores CAKE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAKE Tokens prisprediktion nu!

