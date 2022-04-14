The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Next Bitcoin (BUTTCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Information Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin. Officiel hjemmeside: https://thenextbitcoin.fun Block Explorer: https://solscan.io/token/FasH397CeZLNYWkd3wWK9vrmjd1z93n3b59DssRXpump Køb BUTTCOIN nu!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Next Bitcoin (BUTTCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Alle tiders Høj: $ 0.0316 $ 0.0316 $ 0.0316 Alle tiders Lav: $ 0.000158876657625469 $ 0.000158876657625469 $ 0.000158876657625469 Nuværende pris: $ 0.0019 $ 0.0019 $ 0.0019 Få mere at vide om The Next Bitcoin (BUTTCOIN) pris

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Next Bitcoin (BUTTCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUTTCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUTTCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUTTCOIN's tokenomics, kan du udforske BUTTCOIN tokens live-pris!

Sådan køber du BUTTCOIN Er du interesseret i at tilføje The Next Bitcoin (BUTTCOIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BUTTCOIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BUTTCOIN på MEXC nu!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BUTTCOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BUTTCOIN prishistorikken nu!

BUTTCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor BUTTCOIN måske er på vej hen? Vores BUTTCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUTTCOIN Tokens prisprediktion nu!

