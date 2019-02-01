BitTorrent (BTT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitTorrent (BTT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitTorrent (BTT) Information Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage. Officiel hjemmeside: https://bt.io/ Hvidbog: https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4 Køb BTT nu!

BitTorrent (BTT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitTorrent (BTT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 667.17M $ 667.17M $ 667.17M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 986.06T $ 986.06T $ 986.06T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0136306 $ 0.0136306 $ 0.0136306 Alle tiders Lav: $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 Nuværende pris: $ 0.0000006766 $ 0.0000006766 $ 0.0000006766 Få mere at vide om BitTorrent (BTT) pris

BitTorrent (BTT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitTorrent (BTT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTT's tokenomics, kan du udforske BTT tokens live-pris!

Sådan køber du BTT Er du interesseret i at tilføje BitTorrent (BTT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BTT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BTT på MEXC nu!

BitTorrent (BTT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BTT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BTT prishistorikken nu!

BTT Prisprediktion Vil du vide, hvor BTT måske er på vej hen? Vores BTT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BTT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!