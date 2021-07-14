Biswap (BSW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Biswap (BSW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Biswap (BSW) Information Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs. Officiel hjemmeside: https://biswap.org/ Hvidbog: https://docs.biswap.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x965f527d9159dce6288a2219db51fc6eef120dd1 Køb BSW nu!

Biswap (BSW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Biswap (BSW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.90M $ 17.90M $ 17.90M Samlet udbud $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Cirkulerende forsyning $ 669.07M $ 669.07M $ 669.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Alle tiders Høj: $ 2.1669 $ 2.1669 $ 2.1669 Alle tiders Lav: $ 0.011035823943177085 $ 0.011035823943177085 $ 0.011035823943177085 Nuværende pris: $ 0.02675 $ 0.02675 $ 0.02675 Få mere at vide om Biswap (BSW) pris

Biswap (BSW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Biswap (BSW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BSW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BSW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BSW's tokenomics, kan du udforske BSW tokens live-pris!

Biswap (BSW) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BSW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BSW prishistorikken nu!

