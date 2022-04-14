BOOP (BOOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i BOOP (BOOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BOOP (BOOP) Information BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform. Officiel hjemmeside: https://boop.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/boopkpWqe68MSxLqBGogs8ZbUDN4GXaLhFwNP7mpP1i Køb BOOP nu!

BOOP (BOOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOOP (BOOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 304.03M $ 304.03M $ 304.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.80M $ 27.80M $ 27.80M Alle tiders Høj: $ 0.51 $ 0.51 $ 0.51 Alle tiders Lav: $ 0.021203733527208782 $ 0.021203733527208782 $ 0.021203733527208782 Nuværende pris: $ 0.0278 $ 0.0278 $ 0.0278 Få mere at vide om BOOP (BOOP) pris

BOOP (BOOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOOP (BOOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOOP's tokenomics, kan du udforske BOOP tokens live-pris!

Sådan køber du BOOP Er du interesseret i at tilføje BOOP (BOOP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BOOP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BOOP på MEXC nu!

BOOP (BOOP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOOP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOOP prishistorikken nu!

BOOP Prisprediktion Vil du vide, hvor BOOP måske er på vej hen? Vores BOOP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOOP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!