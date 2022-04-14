Bluefin (BLUE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bluefin (BLUE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bluefin (BLUE) Information Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL. Officiel hjemmeside: https://bluefin.io/ Hvidbog: https://learn.bluefin.io/bluefin Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs Køb BLUE nu!

Bluefin (BLUE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bluefin (BLUE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.17M $ 24.17M $ 24.17M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 305.59M $ 305.59M $ 305.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 79.10M $ 79.10M $ 79.10M Alle tiders Høj: $ 0.8718 $ 0.8718 $ 0.8718 Alle tiders Lav: $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 Nuværende pris: $ 0.0791 $ 0.0791 $ 0.0791 Få mere at vide om Bluefin (BLUE) pris

Bluefin (BLUE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bluefin (BLUE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLUE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLUE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLUE's tokenomics, kan du udforske BLUE tokens live-pris!

Sådan køber du BLUE Er du interesseret i at tilføje Bluefin (BLUE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BLUE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BLUE på MEXC nu!

Bluefin (BLUE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BLUE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BLUE prishistorikken nu!

BLUE Prisprediktion Vil du vide, hvor BLUE måske er på vej hen? Vores BLUE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BLUE Tokens prisprediktion nu!

