Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

NavnBLUE

RangNo.615

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)24.95%

Cirkulationsforsyning305,592,958

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.3055%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.8407586553598296,2024-12-15

Laveste pris0.057467810972881075,2025-04-07

Offentlig blockchainSUI

Sektor

Social Media

