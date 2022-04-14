Brickken (BKN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Brickken (BKN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Brickken (BKN) Information Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy. Officiel hjemmeside: https://brickken.com Hvidbog: https://brickken.com/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0a638f07acc6969abf392bb009f216d22adea36d Køb BKN nu!

Brickken (BKN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Brickken (BKN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.19M $ 16.19M $ 16.19M Samlet udbud $ 143.00M $ 143.00M $ 143.00M Cirkulerende forsyning $ 74.13M $ 74.13M $ 74.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.23M $ 31.23M $ 31.23M Alle tiders Høj: $ 1.39485 $ 1.39485 $ 1.39485 Alle tiders Lav: $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 Nuværende pris: $ 0.21839 $ 0.21839 $ 0.21839 Få mere at vide om Brickken (BKN) pris

Brickken (BKN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Brickken (BKN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BKN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BKN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BKN's tokenomics, kan du udforske BKN tokens live-pris!

Sådan køber du BKN Er du interesseret i at tilføje Brickken (BKN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BKN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BKN på MEXC nu!

Brickken (BKN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BKN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BKN prishistorikken nu!

BKN Prisprediktion Vil du vide, hvor BKN måske er på vej hen? Vores BKN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BKN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!