Radiant (RDNT) Information Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions. Officiel hjemmeside: https://radiant.capital/ Hvidbog: https://docs.radiant.capital/radiant/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 Køb RDNT nu!

Radiant (RDNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Radiant (RDNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.72M $ 28.72M $ 28.72M Samlet udbud $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Cirkulerende forsyning $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.35M $ 33.35M $ 33.35M Alle tiders Høj: $ 0.52 $ 0.52 $ 0.52 Alle tiders Lav: $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 Nuværende pris: $ 0.02223 $ 0.02223 $ 0.02223 Få mere at vide om Radiant (RDNT) pris

Radiant (RDNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Radiant (RDNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RDNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RDNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RDNT's tokenomics, kan du udforske RDNT tokens live-pris!

Radiant (RDNT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RDNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RDNT prishistorikken nu!

RDNT Prisprediktion Vil du vide, hvor RDNT måske er på vej hen? Vores RDNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RDNT Tokens prisprediktion nu!

