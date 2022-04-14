Beets (BEETS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Beets (BEETS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Beets (BEETS) Information Officiel hjemmeside: https://beets.fi/ Block Explorer: https://sonicscan.org/token/0x2d0e0814e62d80056181f5cd932274405966e4f0 Køb BEETS nu!

Beets (BEETS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beets (BEETS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.09349 $ 0.09349 $ 0.09349 Alle tiders Lav: $ 0.007624214538831795 $ 0.007624214538831795 $ 0.007624214538831795 Nuværende pris: $ 0.02444 $ 0.02444 $ 0.02444 Få mere at vide om Beets (BEETS) pris

Beets (BEETS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Beets (BEETS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEETS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEETS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEETS's tokenomics, kan du udforske BEETS tokens live-pris!

Sådan køber du BEETS Er du interesseret i at tilføje Beets (BEETS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BEETS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BEETS på MEXC nu!

Beets (BEETS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BEETS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BEETS prishistorikken nu!

BEETS Prisprediktion Vil du vide, hvor BEETS måske er på vej hen? Vores BEETS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BEETS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!