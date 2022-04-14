DAOBASE (BEE) Tokenomics Få vigtig indsigt i DAOBASE (BEE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DAOBASE (BEE) Information DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place. Officiel hjemmeside: https://daobase.ai Hvidbog: https://docs.daobase.ai/daobase Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1f1bA52c445755C92caFFe7B608B87dCDAf9d825 Køb BEE nu!

DAOBASE (BEE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DAOBASE (BEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.73M $ 10.73M $ 10.73M Alle tiders Høj: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Alle tiders Lav: $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 Nuværende pris: $ 0.010726 $ 0.010726 $ 0.010726 Få mere at vide om DAOBASE (BEE) pris

DAOBASE (BEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DAOBASE (BEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEE's tokenomics, kan du udforske BEE tokens live-pris!

Sådan køber du BEE Er du interesseret i at tilføje DAOBASE (BEE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BEE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BEE på MEXC nu!

DAOBASE (BEE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BEE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BEE prishistorikken nu!

BEE Prisprediktion Vil du vide, hvor BEE måske er på vej hen? Vores BEE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BEE Tokens prisprediktion nu!

