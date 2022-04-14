BitDCA (BDCA) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitDCA (BDCA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitDCA (BDCA) Information BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. Officiel hjemmeside: https://www.bitdca.com Hvidbog: https://gitbook.bitdca.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818 Køb BDCA nu!

BitDCA (BDCA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitDCA (BDCA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.16M $ 69.16M $ 69.16M Samlet udbud $ 142.67M $ 142.67M $ 142.67M Cirkulerende forsyning $ 75.07M $ 75.07M $ 75.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 131.44M $ 131.44M $ 131.44M Alle tiders Høj: $ 1.0668 $ 1.0668 $ 1.0668 Alle tiders Lav: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Nuværende pris: $ 0.9213 $ 0.9213 $ 0.9213 Få mere at vide om BitDCA (BDCA) pris

BitDCA (BDCA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitDCA (BDCA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BDCA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BDCA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BDCA's tokenomics, kan du udforske BDCA tokens live-pris!

Sådan køber du BDCA Er du interesseret i at tilføje BitDCA (BDCA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BDCA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BDCA på MEXC nu!

BitDCA (BDCA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BDCA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BDCA prishistorikken nu!

BDCA Prisprediktion Vil du vide, hvor BDCA måske er på vej hen? Vores BDCA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BDCA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!