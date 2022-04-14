BBS (BBS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BBS (BBS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BBS (BBS) Information The BBS Network is a public network of interconnected message boards (nostalgically called BBS, for Bulletin Board System), where all critical data is kept on-chain and every post is an NFT. The BBS token can be used to purchase ad space across the entire network as well as be staked to govern the network. Mining BBS tokens is done by generating verifiable engagement on user-created BBSes. In a sense, BBS Network can be likened to a "decentralized Reddit", spread across multiple domains to prevent censorship, while maintaining a network effect and openness for anyone to build upon. Officiel hjemmeside: https://www.bbsnetwork.io/ Køb BBS nu!

BBS (BBS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BBS (BBS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om BBS (BBS) pris

BBS (BBS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BBS (BBS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BBS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BBS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BBS's tokenomics, kan du udforske BBS tokens live-pris!

BBS (BBS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BBS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BBS prishistorikken nu!

BBS Prisprediktion Vil du vide, hvor BBS måske er på vej hen? Vores BBS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BBS Tokens prisprediktion nu!

