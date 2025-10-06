UdvekslingDEX+
Den direkte Lombard pris i dag er 0.6685 USD. Følg med i realtid BARD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BARD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Lombard pris i dag er 0.6685 USD. Følg med i realtid BARD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BARD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Lombard Logo

Lombard-kurs(BARD)

1 BARD til USD direkte pris:

$0.6686
$0.6686$0.6686
+0.52%1D
USD
Lombard (BARD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:57:58 (UTC+8)

Lombard (BARD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.6612
$ 0.6612$ 0.6612
24H lav
$ 0.6798
$ 0.6798$ 0.6798
24H høj

$ 0.6612
$ 0.6612$ 0.6612

$ 0.6798
$ 0.6798$ 0.6798

--
----

--
----

-0.41%

+0.52%

+2.92%

+2.92%

Lombard (BARD) realtidsprisen er $ 0.6685. I løbet af de sidste 24 timer har BARD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.6612 og et højdepunkt på $ 0.6798, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BARDs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, BARD har ændret sig med -0.41% i løbet af den sidste time, +0.52% i løbet af 24 timer og +2.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lombard (BARD) Markedsinformation

--
----

$ 150.83K
$ 150.83K$ 150.83K

$ 668.50M
$ 668.50M$ 668.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Den nuværende markedsværdi på Lombard er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 150.83K. Det cirkulerende forsyning af BARD er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 668.50M.

Lombard (BARD) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Lombard i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.003459+0.52%
30 dage$ -0.2107-23.97%
60 dage$ +0.5485+457.08%
90 dage$ +0.5485+457.08%
Lombard Prisændring i dag

I dag BARD blev der registreret en ændring på $ +0.003459 (+0.52%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Lombard 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.2107 (-23.97%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Lombard 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BARD sås en ændring af $ +0.5485 (+457.08%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Lombard 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.5485 (+457.08%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Lombard (BARD)?

Tjek LombardPrishistorik-siden nu.

Hvad er Lombard (BARD)

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Lombard er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineLombardinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBARDtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Lombard på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Lombard købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Lombard Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Lombard (BARD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Lombard (BARD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Lombard.

Tjek Lombard prisprediktion nu!

Lombard (BARD) Tokenomics

At forstå tokenomics for Lombard (BARD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BARD Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Lombard (BARD)

Leder du efter, hvordan du køber Lombard? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Lombard på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BARD til lokale valutaer

1 Lombard(BARD) til VND
17,591.5775
1 Lombard(BARD) til AUD
A$1.01612
1 Lombard(BARD) til GBP
0.50806
1 Lombard(BARD) til EUR
0.57491
1 Lombard(BARD) til USD
$0.6685
1 Lombard(BARD) til MYR
RM2.801015
1 Lombard(BARD) til TRY
28.097055
1 Lombard(BARD) til JPY
¥102.2805
1 Lombard(BARD) til ARS
ARS$959.11032
1 Lombard(BARD) til RUB
53.740715
1 Lombard(BARD) til INR
59.342745
1 Lombard(BARD) til IDR
Rp11,141.66221
1 Lombard(BARD) til PHP
39.234265
1 Lombard(BARD) til EGP
￡E.31.573255
1 Lombard(BARD) til BRL
R$3.589845
1 Lombard(BARD) til CAD
C$0.9359
1 Lombard(BARD) til BDT
81.77092
1 Lombard(BARD) til NGN
966.03598
1 Lombard(BARD) til COP
$2,571.151275
1 Lombard(BARD) til ZAR
R.11.611845
1 Lombard(BARD) til UAH
28.043575
1 Lombard(BARD) til TZS
T.Sh.1,638.48013
1 Lombard(BARD) til VES
Bs147.7385
1 Lombard(BARD) til CLP
$629.727
1 Lombard(BARD) til PKR
Rs188.7844
1 Lombard(BARD) til KZT
352.95463
1 Lombard(BARD) til THB
฿21.53907
1 Lombard(BARD) til TWD
NT$20.583115
1 Lombard(BARD) til AED
د.إ2.453395
1 Lombard(BARD) til CHF
Fr0.5348
1 Lombard(BARD) til HKD
HK$5.194245
1 Lombard(BARD) til AMD
֏254.95253
1 Lombard(BARD) til MAD
.د.م6.170255
1 Lombard(BARD) til MXN
$12.40736
1 Lombard(BARD) til SAR
ريال2.506875
1 Lombard(BARD) til ETB
Br102.701655
1 Lombard(BARD) til KES
KSh86.12954
1 Lombard(BARD) til JOD
د.أ0.4739665
1 Lombard(BARD) til PLN
2.46008
1 Lombard(BARD) til RON
лв2.948085
1 Lombard(BARD) til SEK
kr6.33738
1 Lombard(BARD) til BGN
лв1.129765
1 Lombard(BARD) til HUF
Ft224.930195
1 Lombard(BARD) til CZK
14.098665
1 Lombard(BARD) til KWD
د.ك0.2038925
1 Lombard(BARD) til ILS
2.172625
1 Lombard(BARD) til BOB
Bs4.619335
1 Lombard(BARD) til AZN
1.13645
1 Lombard(BARD) til TJS
SM6.13683
1 Lombard(BARD) til GEL
1.811635
1 Lombard(BARD) til AOA
Kz612.740415
1 Lombard(BARD) til BHD
.د.ب0.2506875
1 Lombard(BARD) til BMD
$0.6685
1 Lombard(BARD) til DKK
kr4.325195
1 Lombard(BARD) til HNL
L17.52807
1 Lombard(BARD) til MUR
30.57719
1 Lombard(BARD) til NAD
$11.558365
1 Lombard(BARD) til NOK
kr6.76522
1 Lombard(BARD) til NZD
$1.16319
1 Lombard(BARD) til PAB
B/.0.6685
1 Lombard(BARD) til PGK
K2.8077
1 Lombard(BARD) til QAR
ر.ق2.426655
1 Lombard(BARD) til RSD
дин.67.90623
1 Lombard(BARD) til UZS
soʻm7,958.33206
1 Lombard(BARD) til ALL
L55.813065
1 Lombard(BARD) til ANG
ƒ1.196615
1 Lombard(BARD) til AWG
ƒ1.196615
1 Lombard(BARD) til BBD
$1.337
1 Lombard(BARD) til BAM
KM1.12308
1 Lombard(BARD) til BIF
Fr1,954.0255
1 Lombard(BARD) til BND
$0.862365
1 Lombard(BARD) til BSD
$0.6685
1 Lombard(BARD) til JMD
$106.993425
1 Lombard(BARD) til KHR
2,674
1 Lombard(BARD) til KMF
Fr284.781
1 Lombard(BARD) til LAK
14,532.608405
1 Lombard(BARD) til LKR
රු202.94323
1 Lombard(BARD) til MDL
L11.344445
1 Lombard(BARD) til MGA
Ar2,997.75455
1 Lombard(BARD) til MOP
P5.354685
1 Lombard(BARD) til MVR
10.22805
1 Lombard(BARD) til MWK
MK1,156.57185
1 Lombard(BARD) til MZN
MT42.71715
1 Lombard(BARD) til NPR
रु94.55264
1 Lombard(BARD) til PYG
4,741.002
1 Lombard(BARD) til RWF
Fr971.3305
1 Lombard(BARD) til SBD
$5.501755
1 Lombard(BARD) til SCR
9.13171
1 Lombard(BARD) til SRD
$25.73725
1 Lombard(BARD) til SVC
$5.849375
1 Lombard(BARD) til SZL
L11.558365
1 Lombard(BARD) til TMT
m2.33975
1 Lombard(BARD) til TND
د.ت1.968064
1 Lombard(BARD) til TTD
$4.525745
1 Lombard(BARD) til UGX
Sh2,321.032
1 Lombard(BARD) til XAF
Fr377.7025
1 Lombard(BARD) til XCD
$1.80495
1 Lombard(BARD) til XOF
Fr377.7025
1 Lombard(BARD) til XPF
Fr68.187
1 Lombard(BARD) til BWP
P8.951215
1 Lombard(BARD) til BZD
$1.343685
1 Lombard(BARD) til CVE
$63.540925
1 Lombard(BARD) til DJF
Fr118.3245
1 Lombard(BARD) til DOP
$42.82411
1 Lombard(BARD) til DZD
د.ج86.884945
1 Lombard(BARD) til FJD
$1.51081
1 Lombard(BARD) til GNF
Fr5,762.47
1 Lombard(BARD) til GTQ
Q5.10734
1 Lombard(BARD) til GYD
$139.99727
1 Lombard(BARD) til ISK
kr82.894

Lombard Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Lombard, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Lombard hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Lombard

Hvor meget er Lombard (BARD) værd i dag?
Den direkte BARD pris i USD er 0.6685 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BARD til USD pris?
Den aktuelle pris på BARDtil USD er $ 0.6685. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Lombard?
Markedsværdien for BARD er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BARD?
Den cirkulerende forsyning af BARD er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BARD?
BARD opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BARD?
BARD så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for BARD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BARD er $ 150.83K USD.
Bliver BARD højere i år?
BARD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BARD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Lombard (BARD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

