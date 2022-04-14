BAGOLD (BAGOLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i BAGOLD (BAGOLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BAGOLD (BAGOLD) Information Officiel hjemmeside: https://basisgold.cc/#/ Hvidbog: https://medium.com/@basisgold/basis-gold-the-first-algorithm-stable-coin-on-heco-chain-d4cdaf290473 Køb BAGOLD nu!

BAGOLD (BAGOLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BAGOLD (BAGOLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om BAGOLD (BAGOLD) pris

BAGOLD (BAGOLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BAGOLD (BAGOLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAGOLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAGOLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAGOLD's tokenomics, kan du udforske BAGOLD tokens live-pris!

Sådan køber du BAGOLD Er du interesseret i at tilføje BAGOLD (BAGOLD) til din portefølje?

BAGOLD (BAGOLD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BAGOLD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BAGOLD prishistorikken nu!

BAGOLD Prisprediktion Vil du vide, hvor BAGOLD måske er på vej hen? Vores BAGOLD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BAGOLD Tokens prisprediktion nu!

