Advanced (AUC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Advanced (AUC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions. Officiel hjemmeside: https://aucunited.com/ Hvidbog: https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4

Advanced (AUC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Advanced (AUC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Alle tiders Høj: $ 0.00825 $ 0.00825 $ 0.00825 Alle tiders Lav: $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 Nuværende pris: $ 0.0003094 $ 0.0003094 $ 0.0003094 Få mere at vide om Advanced (AUC) pris

Advanced (AUC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Advanced (AUC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AUC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AUC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AUC's tokenomics, kan du udforske AUC tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje Advanced (AUC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AUC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Advanced (AUC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AUC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AUC prishistorikken nu!

AUC Prisprediktion Vil du vide, hvor AUC måske er på vej hen? Vores AUC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AUC Tokens prisprediktion nu!

