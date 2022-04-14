Aethir (ATH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aethir (ATH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aethir (ATH) Information Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions. Officiel hjemmeside: https://www.aethir.com/ Hvidbog: https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1 Block Explorer: https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7 Køb ATH nu!

Aethir (ATH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aethir (ATH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 383.30M $ 383.30M $ 383.30M Samlet udbud $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Cirkulerende forsyning $ 11.41B $ 11.41B $ 11.41B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 Nuværende pris: $ 0.0336 $ 0.0336 $ 0.0336 Få mere at vide om Aethir (ATH) pris

Aethir (ATH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aethir (ATH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATH's tokenomics, kan du udforske ATH tokens live-pris!

Sådan køber du ATH Er du interesseret i at tilføje Aethir (ATH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ATH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ATH på MEXC nu!

Aethir (ATH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ATH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ATH prishistorikken nu!

ATH Prisprediktion Vil du vide, hvor ATH måske er på vej hen? Vores ATH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ATH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!